متحدث “الأرصاد” يكشف المناطق المهددة بالأمطار الرعدية والسيول.. وأسباب التقلبات الحالية

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق في المملكة خلال الوقت الحالي.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية، أن فصل الصيف عادة ما يحمل أمطارًا ما بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق الساحلية الغربية، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية من الطائف إلى جازان.
وأشار إلى أن نهاية فصل الصيف، وهي فترة انتقالية، تشهد عادة تذبذبا في درجات الحرارة وتقلبات جوية مثل الأمطار والرياح المثيرة للأتربة، مؤكدًا أن دخول فصل الشتاء قد يكون بعد أكثر من شهرين. وفق “أخبار 24”.
وتوقع القحطاني أن يشهد شهر أكتوبر تذبذبا واضحا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه من الممكن استشعار انخفاض واضح في درجات الحرارة نهاية الشهر المقبل، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.
#فيديو
تحذيرات من أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق .. تعرف عليها من أ. حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GPGpr13joM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2020