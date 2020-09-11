يرغبن في توفير أجور السائقين.. مشكلة تواجه نساء الخفجي لعدم وجود مدرسة لتعليمهن القيادة

تواجه العديد من النساء في مدينة الخفجي مشكلات تتعلق بقيادة السيارات، وذلك بسبب عدم وجود مدرسة لتعليم القيادة للنساء في المدينة.
وكشفت بعض النساء هناك أنهن لجأن إلى الدمام للحصول على مواعيد في مدرسة تعليم قيادة السيارات، كما أكدت بعضهن أنه لا يوجد إمكانية للاعتماد على سائق خاص، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تعلمهن قيادة السيارة للقيام بالعديد من المهام.
وأشرن إلى أن إيقاع الحياة في الوقت الحالي، وتحديدًا فيما يتعلق بعمل المرأة في العديد من القطاعات، يتطلب الخروج يوميًا من المنزل، مؤكدات أن تعلم القيادة يسمح لهن بتوفير الأموال المنفقة على العمالة الأجنبية.
فيديو | نساء #الخفجي يطالبن بتوفير مدرسة لتعليم #قيادة_المرأة#الإخبارية pic.twitter.com/jeJW0OR6J4
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 11, 2020
وفق “أخبار 24”.