صمد برج “الشنانة” التاريخي المبني من الطين والتبن بمحافظة الرس بمنطقة القصيم أمام التغيرات المناخية على مدى 264 عاماً.
ويُعد البرج الذي يبلغ طوله 27 متراً من المعالم التاريخية والسياحية، واشتهر منذ القدم كموقع لمراقبة الأنواء ورصد هلال رمضان والعيد ومعرفة الزوار القادمين للبلدة.
وأوضح المرشد السياحي عبد العزيز الهديب، بحسب “العربية نت”، أن البرج بناه رجل يُدعى “فريح” من الطين المخلوط بالتبن، ويوجد في كل دور فتحة لدخول الهواء وللمراقبة.
وأضاف أن البرج بُني بشكل مخروطي ووُضع جدار حجري يحيط به ليحميه، وكان آخر تجديد له في عام 1422 هجرية.
وأشار إلى أن قاعدة البرج قطرها 12 مترا، ويضم 10 أدوار مسقوفة بالخشب وجريد النخل.
وفق “أخبار 24”.