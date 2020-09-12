من الطين إلى الإنتاج.. مواطنات يؤسسن معملًا متكاملًا لصناعة التحف الخزفية

أسست مجموعة من المواطنات معملًا متكاملًا لصناعة التحف الخزفية وتحف السيراميك يدويًا، بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم تلك الصناعة للراغبات.
وكشفت مؤسسة المعمل وتدعى مروج، خلال حديثها لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن المعمل يتخصص في كل ما يعنى بصناعة الخزف، بدءًا من استخلاص المواد الخام وتشكيلها حتى تصنيعها في صورة منتجات كاملة.
وأوضحت أنها معنية بزيادة الثقافة المجتمعية عن الخزف والسيراميك ومنتجاتهما، وهو ما دفعها لتأسيس ورشة لتعليم الراغبين، مشيرة إلى أنها مهتمة بشدة بالعمل اليدوي. وفق “أخبار 24”.
وشرحت المدربة في المركز، نيرمين، عملية صناعة الخزف ومراحل إنتاجه، حيث قالت إن البداية تكون دومًا من عملية التشكيل ثم إدخال القطعة إلى الفرن لتتحول إلى حجر، ثم مرحلة التلوين وإدخالها مجددًا في الفرن للحصول على الشكل النهائي للمنتج، ولضمان عدم عودتها إلى صورتها الطينية.
صانعات الخزف .. سعوديات يؤسسن معملا متكاملا لصناعة التحف الخزفية وتحف السيراميك يدويا.. القصة مع أحمد النويصري@asalnuaisri #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/lGbxyKmTed
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 11, 2020