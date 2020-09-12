نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > من الطين إلى الإنتاج.. مواطنات يؤسسن معملًا متكاملًا لصناعة التحف الخزفية
12/09/2020   9:40 ص

من الطين إلى الإنتاج.. مواطنات يؤسسن معملًا متكاملًا لصناعة التحف الخزفية

+ = -
664

أسست مجموعة من المواطنات معملًا متكاملًا لصناعة التحف الخزفية وتحف السيراميك يدويًا، بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم تلك الصناعة للراغبات.

وكشفت مؤسسة المعمل وتدعى مروج، خلال حديثها لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن المعمل يتخصص في كل ما يعنى بصناعة الخزف، بدءًا من استخلاص المواد الخام وتشكيلها حتى تصنيعها في صورة منتجات كاملة.

وأوضحت أنها معنية بزيادة الثقافة المجتمعية عن الخزف والسيراميك ومنتجاتهما، وهو ما دفعها لتأسيس ورشة لتعليم الراغبين، مشيرة إلى أنها مهتمة بشدة بالعمل اليدوي. وفق “أخبار 24”.

وشرحت المدربة في المركز، نيرمين، عملية صناعة الخزف ومراحل إنتاجه، حيث قالت إن البداية تكون دومًا من عملية التشكيل ثم إدخال القطعة إلى الفرن لتتحول إلى حجر، ثم مرحلة التلوين وإدخالها مجددًا في الفرن للحصول على الشكل النهائي للمنتج، ولضمان عدم عودتها إلى صورتها الطينية.

من الطين إلى الإنتاج.. مواطنات يؤسسن معملًا متكاملًا لصناعة التحف الخزفية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111269.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.