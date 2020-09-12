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أخبار محلية > ذهب للابتعاث فعاد مستثمراً بتكنولوجيا حديثة.. قصة شاب سعودي أعجب به اليابانيون
12/09/2020   9:40 ص

ذهب للابتعاث فعاد مستثمراً بتكنولوجيا حديثة.. قصة شاب سعودي أعجب به اليابانيون

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كشف المهندس فارس آل رشود قصة نجاحه في اليابان، والتي بدأت بالابتعاث للدراسة ثم بدء الحياة العملية التي تخللها العديد من المشروعات المشتركة بمختلف المجالات مع الجانب الياباني. 

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه نجح في تحقيق العديد من المشروعات المشتركة مع اليابانيين، أبرزها تأسيس منصة إخبارية معنية بالشأن العربي باللغة اليابانية، مشيرًا إلى أن المنصة تحظى باحترام كبير في اليابان. 

وأبان أنه سعى لإيجاد منصة تنتهج أسلوب تناول الأخبار بالطريقة اليابانية، كما أشار إلى أن حساب “فارس اليابان” على “تويتر” استطاع أيضًا أن يكون إحدى المنصات المهمة في تناول الأخبار الفريدة عن اليابان. 

وذكر فارس أنه يعمل في الوقت الحالي على الاستثمار في تقنية يابانية يمكنها استنساخ الطعام وتحويله إلى مجسمات تحاكي الواقع بتقنية عالية.  وفق “أخبار 24”.

وأكد أن بحث التخرج الخاص به كان عن هذه التقنية الفريدة، والتي تُستخدم في اليابان منذ 100 عام تقريبًا، كما وضع هدفًا أساسيًا يتلخص في نقل مثل هذه التكنولوجيا إلى المملكة، وهو ما نجح في تنفيذه خلال العامين الماضيين. 

 

ذهب للابتعاث فعاد مستثمراً بتكنولوجيا حديثة.. قصة شاب سعودي أعجب به اليابانيون

أخبار محلية
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