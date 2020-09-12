3.2 مليار شخص حول العالم مهددون بالحرمان من المياه بعد 30 عاماً لهذا السبب

توقع تقرير حديث للأمم المتحدة، أن تؤثر ظاهرة الاحتباس الحراري على إمدادات المياه لـ 3.2 مليار شخص حول العالم، مشيرةً إلى أن الخسائر القياسية بكتلة الأنهار الجليدية ستؤدي إلى زيادة ندرة المياه.
وأوضح التقرير، أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في أماكن لا تمتلك كميات كافية من مياه الشرب سترتفع بنسبة 60% في الـ30 عاماً المقبلة.
ولفت إلى أن الجريان السطحي للمياه من الأنهار الجليدية يوفر احتياجات المياه للملايين من الأشخاص، موضحاً أن جريان النهر الجليدي سيصل إلى أقصى حد عالمياً بحلول نهاية القرن الحالي ومن ثم يبدأ في الانخفاض بعدها. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن إدراك تأثيرات تغير المناخ يكون من خلال متابعة المخاطر المُتعلقة بالمياه حول العالم مثل الجفاف أو الفيضانات.