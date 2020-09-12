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أخبار المناطق > شاهد.. مواطن يملك متحفاً يحتوي على آلاف القطع التراثية في مكة
12/09/2020   9:42 ص

شاهد.. مواطن يملك متحفاً يحتوي على آلاف القطع التراثية في مكة

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سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على متحف في مكة المكرمة لمواطن قام بجمع آلاف من القطع التراثية، التي تنوعت بين الحرف اليدوية والعملات والطوابع والأزياء من الزمن الجميل. 

 وقال المواطن سامي كردي، خلال لقائه مع برنامج MBC في أسبوع”، إنه بدأ في جمع الطوابع من الرسائل عندما كان في المرحلة الابتدائية، لافتاً إلى أنه عندما كان والده في الخارج كان يجمع له العملات، ثم سلمها له عندما وصل الابن للمرحلة الثانوية. 

 وأضاف كردي أنه عندما وصل للمرحلة الجامعية بدأ حضور المزادات ومن هنا انطلق في جمع القطع التراثية، حتى أصبح يملك 100 ألف قطعة، مشيراً إلى أن المتحف استغرق 4 سنوات حتى يصبح بهذا الرونق الجميل.  وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. مواطن يملك متحفاً يحتوي على آلاف القطع التراثية في مكة

أخبار المناطق
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