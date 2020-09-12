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أخبار محلية > “التجارة” تُشهّر بمواطن ومواطنة تسترا على وافد في مجال المقاولات بجدة
12/09/2020   9:44 ص

“التجارة” تُشهّر بمواطن ومواطنة تسترا على وافد في مجال المقاولات بجدة

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شهّرت وزارة التجارة اليوم (السبت)، بمواطن ومواطنة ومقيم من جنسية سورية؛ إثر مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة، تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلتين باسم المواطن والمواطنة.  

وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً بفرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر للمواطن المتستر والمقيم، إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما.

كما تضمن الحكم، شطب السجلات التجارية، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.   وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تُشهّر بمواطن ومواطنة تسترا على وافد في مجال المقاولات بجدة

أخبار محلية
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