خبيرة تغذية تنصح بهذا الأمر لتجنب أضرار استخدام ورق الألمنيوم

قدمت خبيرة تغذية روسية، نصيحة لاستخدام ورق الألمنيوم في تحضير وحفظ الأطعمة بالطريقة الصحيحة دون أن يُسبب أي أضرار صحية.
وأوضحت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يكتيرينا بورليايفا، أن تجنب أضرار استخدام هذا النوع من الورق يحتاج شروطاً، في مقدمتها عدم استخدامه في تحضير وحفظ الأطعمة المحتوية على حامض.
ولفتت إلى أن المخاوف من استخدام هذا الورق تأتي من كونه يحتوي على الألمنيوم الذي يمكن أن تختلط جزيئاته بالطعام في درجات الحرارة العالية، موضحةً أن ورق الألمنيوم يُغلف بطبقة أكسيد تمنع انتقال جزيئات الألمنيوم إلى الطعام. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن استخدام الورق مع الأطعمة التي تحتاج في تحضيرها إلى الحامض مثل الخل أو الليمون مُضر؛ لأن تلك المواد قد تفسد الطبقة المزود بها ومن ثم يسمح ذلك للألمنيوم بالاختلاط بالطعام.