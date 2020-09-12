أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أنه سلم فللا جاهزة في 23 مشروعًا في 12 منطقة، خلال أغسطس الماضي.
وقال البرنامج أن التسليم تم بعد استكمال المستفيدين عمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم فلل جاهزة في مشاريع إسكان الدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة، ومشاريع إسكان بريدة، وعنيزة، والمذنب، وعيون الجواء، والبدائع في القصيم.
وأبان أنه تم التسليم في إسكان حفر الباطن، وإسكان الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومشروع الضاحية في جازان، وإسكان رفحاء، وطريف في الحدود الشمالية، وإسكان العلا بالمدينة المنورة، وإسكان حائل، ومشروعي إسكان تبوك، وإسكان تيماء، ومشروعي إسكان سكاكا، القريات بالجوف، وإسكان نجران، والمخواة في منطقة الباحة.
ويبلغ عدد مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة 42 مشروعاً، تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وتوفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا ” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.
وفق “أخبار 24”.