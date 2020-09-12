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اخبار رياضية > المدير التنفيذي للاتحاد: قدمنا شكوى ضد نادي النصر
12/09/2020   2:17 م

المدير التنفيذي للاتحاد: قدمنا شكوى ضد نادي النصر

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أكد المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي، أنه مستحيل أن يرى الفريق في وضع صعب ولا يأتي، مشيرا إلى أنه مؤمن بأن نادي الاتحاد يملك لاعبين محليين مميزين ومن أفضل اللاعبين في المملكة.

وقال البلوي لبرنامج “الدوري مع وليد”: “فابيو كاريلي دائماً يساعدك ومتعامل معنا في كل الظروف، وأشرفت على 52 تمريناً، 7 لاعبين فقط الذين أكملوا كل هذه التمارين”.

وأضاف: “وضع الاتحاد صعب بعد كورونا ورغم ذلك سوينا معسكر ولما رجعنا؟ أصيب 6 لاعبين بفيروس كورونا، والحمدلله اجتزنا المرحلة”. وفق “أخبار 24”.

وأكمل: “قدمنا شكوى اليوم على نادي النصر”.

المدير التنفيذي للاتحاد: قدمنا شكوى ضد نادي النصر

اخبار رياضية
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