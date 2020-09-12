مصادر: عطيف يرافق بعثة الهلال ويكمل برنامجه التأهيلي في الدوحة

كشفت مصادر عن أن مدرب نادي الهلال الأول لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو، ألحق لاعب الوسط عبدالله عطيف، ببعثة النادي التي وصلت أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من عدم اكتمال جاهزية اللاعب.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن المدرب فضل إكمال عطيف برنامجه التأهيلي في الدوحة ويرغب في الاعتماد عليه فور إعلان جاهزيته.
وحطت أمس في الدوحة الطائرة الخاصة التي تقل الفريق إضافة إلى حارس المرمى المنضم مؤخرا عبد الله الجدعاني.
ويؤدّي فريق الهلال، تدريبه الأول اليوم في قطر، استعدادًا لمواجهة باختاكور الأوزبكي، بعد غد، ضمن الجولة الثالثة من ثاني مجموعات البطولة القارية، ويحتل الهلال وصافة المجموعة بالعلامة الكاملة من جولتين، متأخرًا عن باختاكور المتصدر بفارق الأهداف.