هيرتوج يوافق على دعم النصر والأهلي في الآسيوية

وافق المدير الفني الهولندي لمنتخب الشباب، دامين هيرتوج بالاتفاق مع إدارة المنتخبات الوطنية على مغادرة لاعبي النصر والأهلي لمعسكر الأخضر في كرواتيا يوم أمس (الجمعة) لدعم فريقيهما في دوري أبطال آسيا.
ووافق هيرتوج على مغادرة لاعب النصر، أيمن يحيى ولاعبي الأهلي: هيثم عسيري، أحمد بصاص وعبد الرحمن صانبي إلى الدوحة؛ لدعم صفوف فريقي النصر والأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا، التي ستنطلق يوم الإثنين المقبل.
ومن المقرر أن يلتحق اللاعب خليل عبسي بصفوف النصر لاحقاً؛ لتأخر الطلب الذي قدمه المدير الفني البرتغالي لناديه، روي فيتوريا. وفق “أخبار 24”.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الدولية الودية في كرواتيا بمعية منتخبات بلغاريا وإندونيسيا.