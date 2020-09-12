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اخبار رياضية > مصدر يوضح.. كيف يُفكر فلادان لتعويض غياب ساريتش؟
12/09/2020   2:20 م

مصدر يوضح.. كيف يُفكر فلادان لتعويض غياب ساريتش؟

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أفادت مصادر بتفكير المدير الفني الصربي لنادي الأهلي، فلادان ميلويفيتش، في الدفع بلاعب خط وسط مثل يوسف الحربي لتعويض غياب المحترف البوسني في صفوف فريقه إلفيس ساريتش.

وأشارت المصادر ذاتها وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن فلادان يُفكر أيضاً في إعادة الاكتفاء بثنائي فقط في منطقة المحور خلف صانع ألعاب حرّ ولكنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق، أن الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها المحترف البوسني في صفوف فريقه، ألفيس ساريتش، أثبتت تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من أول مجموعات دوري أبطال آسيا.

مصدر يوضح.. كيف يُفكر فلادان لتعويض غياب ساريتش؟

اخبار رياضية
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