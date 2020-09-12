قالت أمانة منطقة الرياض، إنها أكملت إنجاز دراسات تصميمية لـ3 تقاطعات في أحياء جنوب العاصمة، وذلك للمساهمة في انسياب الحركة المرورية بالأحياء الواقعة بالقرب من هذه التقاطعات.
وأوضحت الأمانة أن مشاريع التقاطعات تقع على طريق ديراب، وهي تهدف لرفع كفاءة الحركة المروريّة، مبينة أن أبرز هذه التقاطعات هو التقاطع الواقع بين حيّي الفواز وأحد.
وأبانت أن التقاطعات التي تم تصميمها هي تقاطع طريق ديراب مع مدخل إسكان الحرس الوطني، وتقاطع طريق ديراب مع طريق الحوية، وتقاطع طريق ديراب مع شارع وادي الأعشاب.
وفق “أخبار 24”.