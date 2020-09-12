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أخبار المناطق > ظاهرة تشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالزهرة بعد غدٍ الإثنين ويتعامد على الكعبة
12/09/2020   2:20 م

ظاهرة تشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالزهرة بعد غدٍ الإثنين ويتعامد على الكعبة

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يشاهد سكان الوطن العربي قبل شروق شمس بعد غد (الإثنين) ‏‏بساعات اقتران هلال نهاية الشهر ‏ مع كوكب الزهرة؛ بالأفق ‏الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة‎.

وذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه إضافة لظاهرة الاقتران سيتم رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران وكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي، وذلك باتجاه الأفق الغربي.

وأشار إلى أن ‏سماء مكة المكرمة ستشهد عند ‏الساعة 09:33:54 صباح الإثنين التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة خلال هذه السنة، مبيناً أنه يستفاد من هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة حيث يشير اتجاه القمر وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة.‏ وفق “أخبار 24”.

ظاهرة تشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالزهرة بعد غدٍ الإثنين ويتعامد على الكعبة

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