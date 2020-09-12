اليوم.. انطلاق أول جمعية متخصصة في مجال السفر والترحال بالمملكة

تنطلق رسمياً اليوم (السبت)، جمعية الرحالة التي تعتبر أول جمعية بالمملكة متخصصة في مجال الترحال في المملكة ولتكون المرجع الأول في الترحال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وستعقد الجمعية مؤتمراً صحفياً في السابعة من مساء اليوم بالرياض، لإعلان انطلاقها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المهتمين بصناعة السفر والسياحة والترحال.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة الرحالة إبراهيم المطيري، أن الجمعيـة تم تأسيسها في مدينة الرياض لتصبح المظلة الرسمية للرحالة في كل مناطق المملكة، وتسعى إلـى صناعـة كيـان مستقل للرحالـة، والترويج للأماكن السياحية الداخلية والمواقع الأثرية التي تتمتع بها المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن من أهداف الجمعية تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للرحالة بهدف تسهيل وتيسير السفر والترحال، والعمل على تنظيم العمل الحالي للرحالة والمهتمين بالترحال، وتحويل المجال ليصبح عملا مؤسسيا ومحوكما بشكل أكبر.