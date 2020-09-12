بعد تداول فيديو للواقعة.. “شرطة مكة” تقبض على 6 باكستانيين تشاجروا ‏بأحد أحياء جدة

قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إنه تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ظهروا في مقطع فيديو متداول لمشاجرة وقعت بينهم في جدة.
وأوضح المتحدث أنه بعد متابعة الفيديو المتداول، تم تحديد هويات الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتم القبض عليهم وأعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لافتًا إلى أن سبب الشجار خلاف سابق بينهم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من العمال الباكستانيين وقعت في منطقة باب شريف بمحافظة جدة. وفق “أخبار 24”.
وأظهر الفيديو العمالة وهم يعتدون بعضهم على البعض بالعصي والأخشاب؛ ما نتج عنه وقوع إصابات، فيما حاول بعض المارة إنهاء التعارك بينهم ولكن دون جدوى.