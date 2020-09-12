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أخبار المناطق > بعد تداول فيديو للواقعة.. “شرطة مكة” تقبض على 6 باكستانيين تشاجروا ‏بأحد أحياء جدة
12/09/2020   2:24 م

بعد تداول فيديو للواقعة.. “شرطة مكة” تقبض على 6 باكستانيين تشاجروا ‏بأحد أحياء جدة

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قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد ‏الغامدي، إنه تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ظهروا في مقطع فيديو متداول لمشاجرة وقعت بينهم في جدة.

وأوضح المتحدث أنه بعد متابعة الفيديو المتداول، تم تحديد هويات الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتم القبض ‏عليهم وأعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لافتًا إلى أن سبب الشجار خلاف سابق بينهم.‏

‏ ‏وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ‏لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من العمال ‏الباكستانيين وقعت في منطقة باب شريف ‏بمحافظة جدة. ‏ وفق “أخبار 24”.

وأظهر الفيديو العمالة وهم يعتدون بعضهم على ‏البعض بالعصي والأخشاب؛ ما نتج عنه وقوع ‏إصابات، فيما حاول بعض المارة إنهاء التعارك بينهم ‏ولكن دون جدوى. ‏

بعد تداول فيديو للواقعة.. “شرطة مكة” تقبض على 6 باكستانيين تشاجروا ‏بأحد أحياء جدة

أخبار المناطق
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