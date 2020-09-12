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أخبار محلية > بالفيديو.. هل وجود شخص ضعيف في البيت يعتبر من أسباب الرزق؟ الشيخ الخثلان يجيب
12/09/2020   4:23 م

بالفيديو.. هل وجود شخص ضعيف في البيت يعتبر من أسباب الرزق؟ الشيخ الخثلان يجيب

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قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إن وجود شخص ضعيف في البيت، من أسباب الرزق.

وأوضح الخثلان أن من كان في بيته إنسان ضعيف أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن هذا باب رحمة وباب خير وباب رزق عليه أن يستبشر به، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”.

وأشار إلى أن من وجد في منزله ضعيفا فعليه أن يستبشر بذلك، وألا يتبرم ولا يتسخط، فإن الله يسوق له من الأرزاق ويدفع عنه البلاء ما لا يخطر على البال، مضيفا خلال لقاء على قناة “المجد”، أن الله يكتب بالصبر على أمثال هؤلاء أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وفق “أخبار 24”.

وشدد الخثلان على ضرورة الإحسان للضعفاء وإكرامهم وعدم نهرهم وأذاهم، داعيا إلى تأمل قول الله عز وجل “عبس وتولى * أن جاءه الأعمى”، مضيفا أن ذلك يبن لنا أهمية حسن التعامل مع ذوي الإعاقة، وعدم العبوس في وجوههم حتى لو كان الشخص أعمى.

بالفيديو.. هل وجود شخص ضعيف في البيت يعتبر من أسباب الرزق؟ الشيخ الخثلان يجيب

أخبار محلية
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