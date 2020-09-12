“الأمن العام” يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع، من القبض على عدد من المواطنين والمقيمين لتورطهم في حـوادث مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعاً للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 وافدين من الجنسية الباكستانية امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وعثر بحوزتهم على 371 رخصة إقامة مزورة.
وقبض الأمن على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة وقُدرت المسروقات بـ655 ألف ريال، كما تم إلقاء القبض على 11 شخصاً من الجنسية الباكستانية يقومون بالسطو على 3 مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية والاعتداء على حراسها وسلب جوالاتهم، حيث قُدرت قيمة المسروقات بأكثر من مليوني ريال. وفق “أخبار 24”.
كما أُلقي القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية يصور النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية يتخذ منزله لأعمال الدجل مدعيا ممارسة العلاج بالطب البديل.
وفي واقعة أخرى أُلقي القبض على مواطن مطلوب في قضايا جنائية يعمل على تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها، ضبط بحوزته ما يزيد على 100 وثيقة مزورة، كما تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية يقومان بسرقة صناديق التبرعات في أحد الأحياء السكنية.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/SPSxWRowvu
— الأمن العام (@security_gov) September 12, 2020