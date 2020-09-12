التقى قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الأزيمع، اليوم (السبت) بمقر قيادة القوات المشتركة، قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح العامري.
وقالت قيادة القوات المشتركة، إنه جرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية دعماً للجيش الوطني اليمني، والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأبانت أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وفق “أخبار 24”.