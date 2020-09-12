نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو عبر حسابه في “سناب شات” لحديثه مع مواطن شاب حاصل على رخصة الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل سائق توصيل على العربات الصغيرة في مطار جدة.
ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا بين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أن المقطع تضمن إظهار المالكي للرخصة التي حصل عليها الشاب، إثباتًا لما يقوله الشاب.
وقال المالكي خلال الفيديو للشاب: “أنا آسف جداً ان انت اللي توديني، مفروض انا اوديك واشيلك على راسي”، فيما كان رد الشاب: “الخير جاي”، ما أظهر مدى رضاه بعمله الحالي على الرغم من امتلاكه رخصة طيران معتمدة.
وفق “أخبار 24”.