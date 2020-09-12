أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 3271 عقداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70%.
وأوضح “سكني” أن الأراضي شملت 566 أرضاً في منطقة الرياض، و607 في منطقة مكة المكرمة، و491 أرضاً في جازان، إضافة إلى 415 أرضاً في منطقة القصيم، و246 أرضاً في منطقة عسير، و363 في المنطقة الشرقية.
كما شملت 179 أرضاً منطقة نجران، و154 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و71 أرضاً في منطقة الجوف، و81 في منطقة حائل، و41 في منطقة الباحة، و33 أرضًا في الحدود الشمالية، و24 أرضاً سكنية في منطقة تبوك.
ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 و527 م2 للقطعة الواحدة.
وفق “أخبار 24”.