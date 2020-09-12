بالصور.. #محافظ_الخرج يزور محمية المها الوضيحي بالهياثم

قام محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم السبت ١٤٤٢/١/٢٤هـ بزيارة لمحمية المها الوضيحي بالهياثم وكان في استقباله مالك المحمية أ / جرمان بن محمد القحطاني حيث تم الوقوف على معرض الحيوانات المحنطة . ثم قام بجولة في أرجاء المحمية ومشاهدة التنوع الإحيائي ، وبشرح مفصل من مسؤل المحمية أ / سالم بن محمد القحطاني .
حيث تم مشاهدة العديد من فصائل الطيور النادرة والغزلان المختلفة المواطن والحيوانات الأخرى وآليات العناية بها .. وفي نهاية الجولة أشاد المحافظ بالمحمية وهذا التنوع والجهود المبذولة في التوزيع والرعاية .. والتي سيجعلها مزار ترويحي ومعلم من معالم محافظة الخرج وسيتم إدراجها ضمن زيارات ضيوف الخرج .
وبعد ذلك قام المحافظ بزيارة لمنتزة العطية الترفيهي وكان في استقباله صاحب المنتزة أ / فهد بن محمد الشويعر .
حيث تم التجول في أرجاء المتنزه والاستماع من أ/ فهد عن الألعاب المتنوعة والتجديدات فيها . ثم الوقوف على حديقة الحيوان المصغرة وما تضمه من ثعابين مختلفة وحيوانات وطيور برية متعددة وأن بعضاً منها مدرب مما يجعلها تستهوي الزوار وبمشاهدتها عن قرب ..
وفي نهاية الجولة شكر القائمين عليها وتمنى للجميع التوفيق .