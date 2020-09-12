“التجارة” و”الغذاء والدواء” تستدعيان الأشخاص الظاهرين في مقطع إعلان “القهوة”

استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، الأشخاص الظاهرين في مقطع لإعلان تجاري منتشر في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقق ممّا ورد من أوصاف ومعلومات.
وأوضحت الجهتان أنه بناءً على نتائج الاستدعاء سيتم اتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري والغذاء والتجارة الإلكترونية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لإعلان أحد المشاهير على مواقع التواصل استعرض فيه أنواع القهوة وجودتها الرديئة في الأسواق، مطالبين بالتحقق من المعلومات والأوصاف الواردة فيه من قبل جهات الاختصاص. وفق “أخبار 24”.