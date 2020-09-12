نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كاتب: فيديوهات أعمال الخير تحولت لتشهير بالمحتاجين ودعاية وإعلان (فيديو)
12/09/2020   11:56 م

كاتب: فيديوهات أعمال الخير تحولت لتشهير بالمحتاجين ودعاية وإعلان (فيديو)

+ = -
690

قال الكاتب الصحفي أحمد حلبي إن نشر مقاطع الفيديو لأعمال الخير والمساعدة أصبح ظاهرة في المجتمع وانتشر بقوة بأسلوب جديد يعتمد على الدعاية الاستعطافية.

وأوضح أن التكافل الاجتماعي له طرق يجب اتباعها، أما التشهير بالمحتاجين فيضرهم أكثر مما ينفعهم، داعيا وزارة الإعلام إلى التدخل في الأمر.

وأضاف أن الجمعيات الخيرية تقوم بدورها بشكل جيد جدا، وأن هناك الكثير من الأسر المتعففة التي تتلقى الدعم، وأن المشكلة فيمن يدعي غير الحقيقة ليحصل على وظيفة، ثم يتبين أنه كان موظفا ولم يلتزم بعمله.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأمر تحول إلى أخذ وعطاء ودعاية وإعلان من باب “اعطني شهرة واعطيك مبلغ”، كما أن تكرار التصوير مع المحتاجين يُعتبر تجاوزا للنظام.

كاتب: فيديوهات أعمال الخير تحولت لتشهير بالمحتاجين ودعاية وإعلان (فيديو)

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111427.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.