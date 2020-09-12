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أخبار المناطق > بالفيديو.. مسنة بالباحة تمارس الزراعة والرعي رغم تقدم العمر
12/09/2020   11:57 م

بالفيديو.. مسنة بالباحة تمارس الزراعة والرعي رغم تقدم العمر

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سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على سيدة مسنة من الباحة تمارس أعمال الزراعة والرعي بماشيتها بنفسها رغم تقدم العمر بها.

وأوضحت السيدة، خلال حديثها لقناة العربية اليوم (السبت)، أنها تقوم بجميع أعمالها الزراعية بنفسها، من خلال حرث الأرض ونظافتها من الحشائش ومتابعتها حتى مرحلة الحصاد.

وأضافت وفق “أخبار 24” أنها وجيرانها يتعاونون مع بعضهم في جميع أعمالهم الزراعية، وعلمت أبناءها عادات الآباء والأجداد في الزراعة، وأصبحوا يساعدونها.

بالفيديو.. مسنة بالباحة تمارس الزراعة والرعي رغم تقدم العمر

أخبار المناطق
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