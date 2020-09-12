لا تحرم نفسك من شيء بشرط.. طبيب يشرح كيف يتغلب الشخص على مشكلة منع الخبز والأرز في الدايت

كشف الطبيب محمد الغندور عن كيفية التخلص من مشكلة منع الخبز والأرز التي تواجه بعض الأشخاص عند اتباعهم حمية غذائية.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يفضل عند تناول الخبز أثناء الدايت الحصول على جانب واحد فقط من جانبيه، وذلك لتقليل كم السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم، مشيرًا إلى أن فارق السعرات بين الخبز الأبيض والأسمر بسيط للغاية، وليس كما يعتقد بعض الناس.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الفارق بين السعرات الحرارية في الخبزين لا يزيد على 30 سعرًا، فإن الميزة الأهم في الخبز الأسمر تكمن في أليافه التي تبقى وقتا أطول في المعدة، ما يشعر متبعي الحمية الغذائية بالشبع.
وشدد الغندور على ضرورة تغيير النسق الغذائي للجسم كل أسبوعين، وذلك لتفادي اعتياده على معدلات حرق محددة، ومن ثم الاحتفاظ بالسعرات الحرارية للوجبات التي يتناولها الجسم، مؤكدًا أنه لا يتفق مع بعض أنواع الحمية القاسية.وفق “أخبار 24” .
وأبان أن الأجداد والأجيال السابقة كانوا يأكلون كثيرًا من الطعام والدهون ولكنهم كانوا دائمي الحركة والمشي والحرث، وهو ما كان يسهم في حرق السعرات الحرارية المكتسبة، ولذلك فهو يفضل دومًا الاعتماد على تقليل الكمية، وليس تغيير نمط الطعام بشكل كلي.
وأبان أنه من الضروري تقسيم الطعام الذي يحصل عليه الجسم بعد كل صلاة، بحيث يتناول المرء الإفطار ثم وجبة بينية والغداء ثم وجبة بينية وأخيرًا العشاء، مع ضرورة تناول كوبين من الماء قبل كل صلاة لملء المعدة.
د. محمد الغندور – طبيب وصاحب محتوى على اليوتيوب:
هكذا نتغلب على مشكلة منع “الخبز” و”الأرز” في الدايت!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@dr_mohg pic.twitter.com/9y4baH1Xel
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 12, 2020