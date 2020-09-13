بالصور.. فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر بالخرج يُقيم مبادرة عن الإسعافات الأولية بأسواق المحافظة

أقامت إدارة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الخرج بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية عدة مبادرات بأسواق المحافظة والتي تمثلت بأبرز أدوارها بالعمل على نشر الثقافة الصحية وتسليط الضوء على الطُرق الصحيحة للإسعافات الأولية والتي شارك فيها الفريق التطوعي الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الخرج .
الجدير بالذكر بأن الفريق التطوعي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الخرج له عدة مشاركات فاعلة وذلك في سبيل نشر ثقافة التوعية الصحية في ظل الأوضاع الراهنة والتأكيد على المواطنين والمقيمين في الأماكن العامة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) كما وللفريق التطوعي مشاركات في نفس المجال في التواجد للفرز المبدئي في مساجد وجوامع محافظة الخرج .