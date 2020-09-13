كشفت وزارة التعليم إحصاءات خطة التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني على منصة “مدرستي”، والتي أطلقتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكدت أنه تم تدريب 765 متدرب ومتدربة في إدارات التعليم بالمناطق، كما تم تدريب 9200 مشرف ومشروفة و22 ألف قائد وقائدة و150 ألف معلم ومعلمة، وذلك خلال الأسبوع الأول.
وشهد الأسبوع الثاني تدريب 119 من القيادات التعليمة و13 ألف قائد وقائدة و160 ألف معلمة ومعلمة، فيما تم تدريب 2500 قائد وقائدة و40 ألف معلم ومعلمة.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خطط التدريب على منصة “مدرستي” 390 ألف في عدد ساعات تدريب بلغ 45 ألف ساعة تقريبًا.
وفق “أخبار 24”.