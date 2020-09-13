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أخبار محلية > رحلات “الكروز” تنطلق مجدداً اليوم.. ومستشار الرحلات يوضح سبب ارتفاع أسعارها (فيديو)
13/09/2020   7:58 ص

رحلات “الكروز” تنطلق مجدداً اليوم.. ومستشار الرحلات يوضح سبب ارتفاع أسعارها (فيديو)

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تطلق سفینة “سلفر سبیريت” اليوم (الأحد)، رحلتها البحرية الثانية والتي تجوب من خلالها على مدار 4 ليال عدة محطات سیاحیة على ساحل البحر الأحمر.  

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متجهة نحو الشمال، مروراً بعدد من المحطات الخلابة على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفین.  

وأوضح مستشار رحلات الكروز حسام الشامسي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن رحلات الكروز أحدثت تغييراً جذرياً في السياحة الداخلية بالمملكة، مشيراً إلى أن السفينة عبارة عن مدينة عائمة يوجد بداخلها العديد من الأنشطة، كما يتوفر في محطات التوقف أنشطة رياضية متنوعة. وفق “أخبار 24”. 

ورد الشامسي على الجدل المُثار حول ارتفاع أسعار الرحلات، موضحاً أن الأسعار بالفعل مرتفعة، ولكن الخدمات المُقدمة مناسبة للأسعار، خاصةً أن السفينة تعد من سفن السبع نجوم حول العالم. 

 

رحلات “الكروز” تنطلق مجدداً اليوم.. ومستشار الرحلات يوضح سبب ارتفاع أسعارها (فيديو)

أخبار محلية
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