رحلات “الكروز” تنطلق مجدداً اليوم.. ومستشار الرحلات يوضح سبب ارتفاع أسعارها (فيديو)

تطلق سفینة “سلفر سبیريت” اليوم (الأحد)، رحلتها البحرية الثانية والتي تجوب من خلالها على مدار 4 ليال عدة محطات سیاحیة على ساحل البحر الأحمر.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متجهة نحو الشمال، مروراً بعدد من المحطات الخلابة على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفین.
وأوضح مستشار رحلات الكروز حسام الشامسي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن رحلات الكروز أحدثت تغييراً جذرياً في السياحة الداخلية بالمملكة، مشيراً إلى أن السفينة عبارة عن مدينة عائمة يوجد بداخلها العديد من الأنشطة، كما يتوفر في محطات التوقف أنشطة رياضية متنوعة. وفق “أخبار 24”.
ورد الشامسي على الجدل المُثار حول ارتفاع أسعار الرحلات، موضحاً أن الأسعار بالفعل مرتفعة، ولكن الخدمات المُقدمة مناسبة للأسعار، خاصةً أن السفينة تعد من سفن السبع نجوم حول العالم.
فيديو | ضمن موسم #صيف_السعودية “تنفس”.. سفينة “سلفر سبيرت كروز” تطلق رحلتها الثانية غدا في #البحر_الأحمر#الإخبارية pic.twitter.com/aaa0rPRhmF
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 12, 2020
فيديو | مستشار رحلات الكروز لـ #نشرة_النهار: رحلة سفينة “سلفر سبيريت” تستمر 4 ليال وتجوب المدن الساحلية في #البحر_الأحمر#الإخبارية pic.twitter.com/fQ1aNvkPeF
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 12, 2020