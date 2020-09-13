محامٍ يُعدد مزايا اشتراط حضور الزوجين لإتمام دعاوى إثبات الطلاق أو الخلع

تحدث محامٍ عن مزايا القرار الصادر مؤخراً من وزارة العدل، بشأن إضافة مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تشترط حضور الزوجين لإتمام دعاوى إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ.
وأوضح المحامي فيصل الشاطري، أن القرار اختصر عشرات الجلسات والوقت الطويل الذي كانت تستغرقه تلك القضايا في المحاكم.
ونوه وفقاً لـ”سبق”، إلى أن إحدى أبرز مزايا القرار هو مراعاة حقوق المرأة والطفل اجتماعياً؛ وعدم جعل الطلاق سبباً لهدم الأسرة وتشتت وضياع الأبناء.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة في تلك الدعاوى منصفة للجميع وتعطي فرصة للإصلاح بين الزوجين، كما تزيد من وعي المجتمع بالحقوق النظامية لكل الأطراف.