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أخبار محلية > بالفيديو.. فرق “النقل” تواصل الحملة المُكثفة لضبط الشاحنات الأجنبية المُخالفة للأنظمة
13/09/2020   8:00 ص

بالفيديو.. فرق “النقل” تواصل الحملة المُكثفة لضبط الشاحنات الأجنبية المُخالفة للأنظمة

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واصلت فرق الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية، تنفيذ الحملة الرقابية المُكثفة؛ لاستهداف الشاحنات الأجنبية المُخالفة للأنظمة.  

وتعمل الفرق على ضبط الشاحنات التي تستغل فترة تواجدها داخل المملكة؛ لتزاول نشاط نقل البضائع بشكل غير نظامي ومُخالف للتعليمات.  

وتشمل الحملة جميع المدن في مختلف مناطق المملكة؛ للحد من ظاهرة المُخالفات للشاحنات الأجنبية. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فرق “النقل” تواصل الحملة المُكثفة لضبط الشاحنات الأجنبية المُخالفة للأنظمة

أخبار محلية
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