بالفيديو.. فرق “النقل” تواصل الحملة المُكثفة لضبط الشاحنات الأجنبية المُخالفة للأنظمة

واصلت فرق الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية، تنفيذ الحملة الرقابية المُكثفة؛ لاستهداف الشاحنات الأجنبية المُخالفة للأنظمة.
وتعمل الفرق على ضبط الشاحنات التي تستغل فترة تواجدها داخل المملكة؛ لتزاول نشاط نقل البضائع بشكل غير نظامي ومُخالف للتعليمات.
وتشمل الحملة جميع المدن في مختلف مناطق المملكة؛ للحد من ظاهرة المُخالفات للشاحنات الأجنبية.
فيديو | هيئة النقل تطلق حملة رقابية تستهدف الشاحنات الأجنبية المخالفة للأنظمة#الإخبارية pic.twitter.com/cgPuDADFLK
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 12, 2020
وفق “أخبار 24”.