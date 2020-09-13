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أخبار المناطق > شاهد.. مزارع قديمة في القصيم تتحول لمنتجعات سياحية جذابة
13/09/2020   8:00 ص

شاهد.. مزارع قديمة في القصيم تتحول لمنتجعات سياحية جذابة

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رصد تقرير مزارع قديمة في مدينة بريدة تحوّلت بفعل التاريخ إلى أماكن سياحية ومنتزهات يقصدها السياح وأهالي المدينة؛ وذلك لجمال الطبيعة واعتدال المناخ فيها.  

وقال صاحب إحدى المزارع التي تقع في منطقة الصباخ ويُدعى أبو عبدالله الجربوع خلال لقائه مع قناة “mbc“، إن المنطقة تحولت لمنتجعات سياحية يتهافت عليها المستثمرون؛ نظراً لما يوجد بها من طرق زراعية ونخيل وأشياء كثيرة للاستمتاع إضافة إلى أنها في قلب بريدة.  

وفي السياق نفسه، أوضح أبو ريان الحمدان الذي يعمل طباخاً داخل المزرعة، أن جميع المزارع الموجودة بالمنطقة أصبحت منتجعات، مبيناً أن الفطور بأنواعه متوفر من بعد صلاة الفجر وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مزارع قديمة في القصيم تتحول لمنتجعات سياحية جذابة

أخبار المناطق
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