شاهد.. مزارع قديمة في القصيم تتحول لمنتجعات سياحية جذابة

رصد تقرير مزارع قديمة في مدينة بريدة تحوّلت بفعل التاريخ إلى أماكن سياحية ومنتزهات يقصدها السياح وأهالي المدينة؛ وذلك لجمال الطبيعة واعتدال المناخ فيها.
وقال صاحب إحدى المزارع التي تقع في منطقة الصباخ ويُدعى أبو عبدالله الجربوع خلال لقائه مع قناة “mbc“، إن المنطقة تحولت لمنتجعات سياحية يتهافت عليها المستثمرون؛ نظراً لما يوجد بها من طرق زراعية ونخيل وأشياء كثيرة للاستمتاع إضافة إلى أنها في قلب بريدة.
وفي السياق نفسه، أوضح أبو ريان الحمدان الذي يعمل طباخاً داخل المزرعة، أن جميع المزارع الموجودة بالمنطقة أصبحت منتجعات، مبيناً أن الفطور بأنواعه متوفر من بعد صلاة الفجر وحتى الساعة الثامنة صباحاً.
مزارع قديمة في القصيم تتحول إلى منتجعات سياحية جذابة.. جولة مع أحمد العثمان#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/uRduXhPzEB
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 12, 2020
وفق “أخبار 24”.