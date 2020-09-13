علّق مدير عام إدارة الكرة بنادي الهلال سعود كريري، على ما تردد بأن السبب وراء إصابته وخمسة لاعبين بالفريق الأول بفيروس “كورونا” هو احتفالية اللاعبين بلقب الدوري.
وقال كريري، إن حفل اللاعبين الخاص بلقب الدوري كان يوم 7 سبتمبر الجاري وأجريت مسحة لجميع أفراد البعثة يوم 8 سبتمبر وكانت جميع النتائج سلبية، قبل أن يلعب الفريق مباراته الأخيرة أمام الشباب ببطولة الدوري.
وأضاف أن الفريق حصل على إجازة يوم 10 سبتمبر ومن ثم جرى السفر إلى الدوحة في اليوم التالي، حيث أجريت لهم فحوصات بمطار الدوحة واتضح إصابة عدد منهم بالفيروس.
ونوه إلى أن أرضية الملعب كانت بها زحام كبير بعد التتويج الرسمي ببطولة الدوري ولكن لا تدري ولا تجزم سبب ظهور تلك الإصابات، مطمئناً الجميع على كل أفراد البعثة، منوهاً في الوقت نفسه إلى عدم ظهور أي أعراض على المُصابين.
وفق “أخبار 24”.