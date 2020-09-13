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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح حكم التصدق والدعوة للمُنتحر
13/09/2020   8:02 ص

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح حكم التصدق والدعوة للمُنتحر

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أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم التصدق أو الدعوة للمسلم الذي توفي مُنتحراً.  

 وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك ” على قناة “الرسالة”، إن المُنتحر عاص وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هذا لا يمنع أن يُصلى عليه ويدعى له مهما عظمت المعصية وكبر الذنب.  

 وأضاف أن “ما ارتكبه المُنتحر يبقى ذنباً نرجو من الله عز وجل أن يغفر له، أو ينال من النار بقدر تلك المعصية ثم يخلص إلى الجنة”، مشدداً على جواز الدعوة والتصدق له. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح حكم التصدق والدعوة للمُنتحر

أخبار محلية
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