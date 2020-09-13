قام نادي الوحدة، أمس (السبت)، بتوزيع صور لمشجعي النادي على كراسي مدرجات صالة كرة الطائرة، خلال مباراته مع النادي الأهلي السعودي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.
وقال عضو مدرج الوحدة التاريخي عبدالرزاق محبوب وفقاً لـ”العربية”، إن الصور تم توزيعها على المدرجات بطريقة افتراضية تُراعي قواعد التباعد الاجتماعي، مبيناً أن الهدف من ذلك تقدير جمهور نادي الوحدة وبث روح الحماسة لدى اللاعبين.
وأضاف أن البادرة جاءت بدعم من إدارة النادي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا ومنع الحضور الجماهيري، مبيناً أنها تعد الأولى من نوعها في مدرجات الملاعب السعودية
وفق “أخبار 24”.