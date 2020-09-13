مقترح سعودي يحظى بموافقة دولية لمواصفة قياسية تضمن سلامة “أدوات الحجامة”

وافقت اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة ومنتجات الطب الصيني (ISO/TC 249) التابعة للمنظمة الدولية “التقييس” (ISO) مؤخراً، على مقترح مشروع مواصفة قياسية دولية قدمتها المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء تتعلق بضوابط السلامة لأدوات الحجامة.
وحصل المشروع على تأييد (11) دولة من الدول الأعضاء باللجنة الدولية، وتضم مسودة المواصفة القياسية المقترحة تعريفات قياسية للحجامة بنوعيها (الجافة والرطبة) ووصفاً لأدوات الحجامة، إضافةً إلى متطلبات وضوابط الاستخدام الآمن لأدوات الحجامة قبل وأثناء وبعد ممارسة الحجامة.
وأوضحت الهيئة أن الحجامة الجافة تُجرى عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم لشفط أو تفريغ الهواء من دون خروج للدم، فيما تجري الحجامة الرطبة عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم بعد تشريطها أو تجريحها لسحب قطرات من الدم. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطوير مسودة المشروع عبر سلسلة من المراحل بقيادة مدير المشروع الدولي المهندس أسامة البريكان وبمساندة خبراء دوليين آخرين، وفقاً لأدلة العمل الفنية الصادرة عن منظمة التقييس الدولية (ISO)، وذلك تمهيداً لرفعها والتصويت عليها.
فيديو | مقترح سعودي يحظى بموافقة دولية لمواصفات قياسية تضمن سلامة “أدوات الحجامة”#الإخبارية#النشرة pic.twitter.com/P4ZaGhDu9y
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 12, 2020