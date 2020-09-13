حبس مسؤول إفريقي سابق 6 سنوات لنصبه على رجل أعمال سعودي وآخر خليجي في 70 مليون ريال

أصدرت محكمة جدة الجزائية، حكماً بحبس دبلوماسي سابق تورط في النصب على رجلي أعمال في 70 مليون ريال، 6 سنوات تعزيراً وإبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة مجدداً.
وألزمت المحكمة وفقاً لـ”عكاظ”، المُحتال بإعادة ما يقارب من 6 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي دفعة واحدة لصالح إحدى الضحيتين، فيما شطبت دعوة الآخر وهو رجل أعمال خليجي لعدم حضوره الجلسات.
وتعود تفاصيل تلك القضية إلى أكثر من عامين، حينما أطاح الإنتربول السعودي بالمُحتال الذي شغل منصب نائب رئيس برلمان في دولة أفريقية، لتورطه في قضيتي نصب واحتيال واستيلاء على 70 مليون ريال من رجلي أعمال سعودي وخليجي.
وتمكن المُحتال الأفريقي من النصب رجل الأعمال السعودي الذي يعمل في تجارة الأخشاب، بعدما أبرم معه صفقة لتوريد أخشاب إلى المملكة بنحو 6 ملايين دولار، حيث تسلم الأموال واختلق قصة وفاة شقيقه للهرب إلى السنغال.
وعاد المُحتال مرة أخرى إلى المملكة ليدخل في عملية نصب جديدة مع رجل أعمال خليجي، حيث اتفق معه على توريد أحجار كريمة وألماس له بمبلغ 5 ملايين دولار، قبل أن يتمكن من الهرب مجدداً.