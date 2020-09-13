“السعودية للكهرباء” تنجح في إصدار صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاحها في إتمام الاكتتاب بأول إصدار للصكوك الخضراء في الأسواق الدولية.
وأوضحت الشركة أنها تمكنت من جمع 1.3 مليار دولار مقسّمة على شريحتين بآجال استحقاق 5 و10 سنوات، بقيمة 560 مليون ريال منهما.
وأبانت أن الطرح جذب 267 مستثمراً من 22 دولة، بهدف تمويل مشاريع الشركة عبر حلول مبتكرة ومستدامة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، تعليقا على الإصدار الناجح من الصكوك الإسلامية، عن سعادته بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة، مؤكدا أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية. وفق “أخبار 24”.