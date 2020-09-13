تزامنا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. “الهلال الأحمر” يقيم أكثر من 80 دورة إسعافيه مجانية

تنظم هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 80 دورة مجانية في مجال الإسعافات الأولية في مختلف مناطق المملكة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي تحتفل به الهيئة سنويا في شهر سبتمبر.
وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم، أن الهيئة أقامت العديد من البرامج التدريبية بالإضافة إلى التنظيم والمشاركة في 2.5 ألف مشاركة توعوية نفذتها للتعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، حيث تنوعت ما بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات مخصصة لأفراد المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وأشار القاسم، إلى أن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منه قرابة 100 ألف شخص خلال العام الجاري، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التثقيف المجتمعي قرابة 79 ألف مستفيد، داعيا إلى التسجيل في هذه الدورات من خلال الرابط.