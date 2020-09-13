“الشورى” يطالب بوضع نظام يُجرِّم “المكاتب والأفراد” الذين يُعدون البحوث لطلاب الجامعات

طالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس شؤون الجامعات، بوضع نظام لمكافحة الفساد العلمي بجميع أشكاله، إضافة إلى تجريم “المكاتب والأفراد” الذين يقومون بإعداد البحوث لطلاب الجامعات.
وأشارت اللجنة وفقاً لـ”الرياض”، إلى أن المكاتب والأفراد الذين يُعدون الأبحاث للطلاب والطالبات، يساهمون في تدني المخرجات التعليمية، وهو ما يدخل تحت مظلة الفساد العلمي، إضافة إلى من يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم.
وأكدت ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، مبينة أن الفساد العلمي بكل أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإجرائية الإدارية التي تتخذها الجامعات أو غيرها بحق من يثبت عليه فساد علمي.