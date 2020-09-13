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أخبار محلية > الصحة: الإصابات تراجعت بنسبة 88%.. وعلى المتعافي من “كورونا” مراعاة الاحترازات
13/09/2020   6:32 م

الصحة: الإصابات تراجعت بنسبة 88%.. وعلى المتعافي من “كورونا” مراعاة الاحترازات

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة قد تراجعت بنسبة 88%، فيما بلغت نسبة التعافي 93 % من إجمالي الحالات.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه إذا تعافى شخص من فيروس كورونا المستجد، فعليه الالتزام أيضًا بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأِشار وفق “أخبار 24” إلى أن المملكة تشهد على مدار أسبوعين، انخفاضًا في الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، وهو ما يدفع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على المكتسبات.

الصحة: الإصابات تراجعت بنسبة 88%.. وعلى المتعافي من “كورونا” مراعاة الاحترازات

أخبار محلية
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