الصحة: الإصابات تراجعت بنسبة 88%.. وعلى المتعافي من “كورونا” مراعاة الاحترازات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة قد تراجعت بنسبة 88%، فيما بلغت نسبة التعافي 93 % من إجمالي الحالات.
وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه إذا تعافى شخص من فيروس كورونا المستجد، فعليه الالتزام أيضًا بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وأِشار وفق “أخبار 24” إلى أن المملكة تشهد على مدار أسبوعين، انخفاضًا في الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، وهو ما يدفع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على المكتسبات.
فيديو | انخفاض حالات الإصابة بـ #فيروس_كورونا بنسبة 88% واستمرار نزول الحالات الحرجة وتسجيل 93% حالات تعافي#الإخبارية pic.twitter.com/k0P4iZA7Ad
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 13, 2020
فيديو | ماذا يفعل الشخص التي تظهر نتائج التحاليل بإصابته بفيروس #كورونا لأكثر من شهر ؟#الإخبارية pic.twitter.com/uogsCJPIxt
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 13, 2020