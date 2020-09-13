القبض على 5 أشخاص امتهنوا اختراق الحسابات البنكية بواسطة الرسائل الاحتيالية

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم (الأحد)، القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، امتهنوا إرسال رسائل نصية ذات مضامين وأساليب احتيالية على جوالات مواطنين ومقيمين.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض خالد الكريديس أن المخالفين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبأن الرسائل تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية عن الفوز بجوائز نقدية.
وأضاف الكريديس بأن تلك الرسائل النصية تخوّل للمرسِلين اختراق الحسابات البنكية للأشخاص الذين تصلهم الرسائل، وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية تحصّلوا من خلالها على نحو 300 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
كم أشار إلى تمكّن الجهات الأمنية من ضبط 13 جهاز جوال بحوزة المخالفين، والتي تحتوي على رسائل الاحتيال النصية وبيانات لبطاقات صرفٍ آلي متنوعة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.