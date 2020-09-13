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أخبار محلية > بعد عودة تفشي كورونا في بعض الدول.. “الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية
13/09/2020   6:34 م

بعد عودة تفشي كورونا في بعض الدول.. “الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحجة ضعف انتشار وانحسار فيروس كورونا “كوفيد 19” في المملكة.

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأحد) حول مستجدات كورونا على ضرورة مواصلة الإجراءات التي كانت سبباً في انحسار الفيروس وعدم تخفيف مستوى الالتزام بها.

وبين أن العالم أصبح أمام خيارين هما التمسك بالإجراءات الاحترازية والعودة بحذر التي تؤدي لانحسار الإصابات، أو العودة دون حذر وتفشي الفيروس مرة أخرى والذي سيؤدي لتقييد الحياة مجددا.

وأشار وفق “أخبار 24” إلى أن بعض الدول تراخت في الإجراءات ووجدت نفسها أمام موجة ثانية واضطرت بعضها إلى العودة لقرارات الإغلاق.

بعد عودة تفشي كورونا في بعض الدول.. “الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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