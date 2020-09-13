“البيئة”: 3 شركات استزراع مائي تستعد لتصدير من 10 – 15 ألف طن من الأسماك والروبيان إلى روسيا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، عن موافقة الجهات الروسية على دخول 3 شركات سعودية للاستزراع المائي إلى السوق الروسية، وذلك ضمن الاتفاقية الموقّعة بين الوزارة ووزارة الزراعة في روسيا.
وأوضحت الوزارة بأنه يتوقع وفقاً للاتفاقية تصدير نحو 10 – 15 ألف طن من الأسماك والروبيان سنوياً بقيمة مبيعات تصل إلى 293 مليون ريال، وذلك في دول: “روسيا، بيلاروسيا، وأرمينيا، وكازخستان، وقيرغيزستان”.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تصدير المنتجات الزراعية الغذائية والثروة الحيوانية والسمكية، واستغلال الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات، والتعاون في إجراءات الصحة النباتية والحيوانية لاستيراد وتصدير المنتجات. وفق “أخبار 24”.
كما يتعاون الطرفان لتصدير: “الحبوب، المحاصيل المتخصصة، الأعلاف الخضراء، الحيوانات الحية ومنتجات الثروة الحيوانية”، إضافةً إلى تصدير: “المنتجات الغذائية المصنعة، المنتجات السمكية والروبيان، الفاكهة، التمور”.