الداخلية: السماح بدخول مواطني دول الخليج وحاملي التأشيرات للمملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم

كشف البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، عن السماح بدخول المملكة لمواطني دول الخليج وحاملي التأشيرات.
وذكر البيان أنه يسمح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.
وأضاف أن الضوابط تشمل عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.وفق “أخبار 24”.
وأشار البيان إلى أنه يتم رفع التعليق جزئيًا؛ عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.
وبين أن العمل بهذه الاستثناءات يبدأ من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442 هجرية الموافق 15 سبتمبر 2020 ميلادية.