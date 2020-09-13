بالصور.. محافظ بيشة يفتتح مهرجان “صفري بيشة”

افتتح سعادة محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة المشرف العام على مهرجان صفري بيشة، (فعالية السوق) بمهرجان صفري بيشة، بحضور سعادة مدير البيئة والمياة والزراعة ببيشة المهندس سالم القرني، وقيادات القطاعات الأمنية والجهات الحكومية في بيشة.
وتجول سعادة المحافظ بالسوق، وأطلع على سير التنظيم فيه وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعي الذي يأتي هذا العام بشراكة تنظيمية من قبل جمعية طلائع لتنمية الشباب والفتيات ببيشة، حيث يتواجد من قبل الجمعية 50 متطوع خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وبالشراكة الإعلامية مع جمعية “إعلاميون”.
يذكر أن السوق لقي إقبالاً متزايداً عن الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد السيارات التي تفد يومياً إلى السوق أكثر من 1000 من الباعة يصحبهم ما يزيد عن 15,000 كرتون من تمور الصفري والتمور الأخرى.
ويتم توزيع ما يزيد عن 700 كمامة على مرتادي السوق وما يزيد عن 1200 عبوة ماء للباعة والمتسوقين، تقدمها جمعية طلائع عن طريق المتطوعين، تأتي هذه الجهود للسعي في إبراز منتج الصفري الذي تتميز به المحافظة، وكذلك التمور الأخرى.