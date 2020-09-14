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أفادت مصادر، أن حريقاً اندلع أمس (الأحد) في 7 باصات مُخصصة للنقل المدرسي في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن النيران اندلعت في الباصات وهي متوقفة بالمحافظة، مبينةً أن الحريق نتج عنه تضرر اثنين منها.
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