أفادت مصادر، أن حريقاً اندلع أمس (الأحد) في 7 باصات مُخصصة للنقل المدرسي في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.  

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن النيران اندلعت في الباصات وهي متوقفة بالمحافظة، مبينةً أن الحريق نتج عنه تضرر اثنين منها. 

اندلاع حريق بـ 7 باصات مدرسية في أبو عريش بجازان

اندلاع حريق بـ 7 باصات مدرسية في أبو عريش بجازان