هل تحليل “PCR” يفرق بين “كورونا” والفيروسات الأخرى؟.. العبدالعالي يُجيب

أجاب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على استفسار حول مدى قدرة تحليل “PCR” على التفرقة بين فيروس “كورونا” المُستجد، والفيروسات الأخرى.
وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن هذا الفحص جيني دقيق يتعرف على جين كل فيروس على حدى، كما أنه يُفرق “كورونا” المُستجد تماماً عن بقية الفيروسات ويُشخص بدقة وجوده من عدمه دون الخلط مع الفيروسات الأخرى.
فيديو | هل تحليل PCR يفرق بين #فيروس_كورونا والفيروسات الأخرى؟#الإخبارية pic.twitter.com/SfepLd4XgB
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 13, 2020
وفق “أخبار 24”.