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أخبار محلية > هل تحليل “PCR” يفرق بين “كورونا” والفيروسات الأخرى؟.. العبدالعالي يُجيب
14/09/2020   7:15 ص

هل تحليل “PCR” يفرق بين “كورونا” والفيروسات الأخرى؟.. العبدالعالي يُجيب

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أجاب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على استفسار حول مدى قدرة تحليل “PCR” على التفرقة بين فيروس “كورونا” المُستجد، والفيروسات الأخرى.  

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن هذا الفحص جيني دقيق يتعرف على جين كل فيروس على حدى، كما أنه يُفرق “كورونا” المُستجد تماماً عن بقية الفيروسات ويُشخص بدقة وجوده من عدمه دون الخلط مع الفيروسات الأخرى.  

 

وفق “أخبار 24”.

هل تحليل “PCR” يفرق بين “كورونا” والفيروسات الأخرى؟.. العبدالعالي يُجيب

أخبار محلية
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